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США продовжать сприяти постачанню радянських танків в Україну, - Білий дім

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Вашингтон, Неділя 25 вересня 2022 18:16
США продовжать сприяти постачанню радянських танків в Україну, - Білий дім Фото: США мають намір сприяти постачанню радянських танків в Україну (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім продовжуватиме сприяти постачанню в Україну танків радянського виробництва з держав, що входять до Північноатлантичного альянсу, а також інших озброєнь.

Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS.

"Одні лише Сполучені Штати наразі надали Україні озброєнь більш ніж на 15 млрд доларів, включаючи системи ППО, сотні артилерійських установок, сотні тисяч, якщо не мільйони, артилерійських снарядів. Ми сприяли передачі танків з країн - союзників по НАТО, які мають танки радянської доби, на яких проходили навчання українці, ми продовжимо робити все це", - зазначив Салліван.

Нагадаємо, що Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. У той же час, ці поставки компенсує Німеччина і передасть Греції більш сучасні бойові машини піхоти.

Також стало відомо, що німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, але постачання розпочати поки що неможливо через перешкоди з боку Берліна.

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