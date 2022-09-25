ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США продолжат способствовать поставкам советских танков в Украину, - Белый дом

Новина українською →
Вашингтон, Воскресенье 25 сентября 2022 18:16
США продолжат способствовать поставкам советских танков в Украину, - Белый дом Фото: США намерены способствовать поставкам советских танков в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белый дом продолжит содействовать поставкам в Украину танков советского производства из государств, входящих в Североатлантический альянс, а также других вооружений.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS.

"Одни лишь Соединенные Штаты к настоящему времени предоставили Украине вооружений более чем на 15 млрд долларов, включая системы ПВО, сотни артиллерийских установок, сотни тысяч, если не миллионы, артиллерийских снарядов. Мы содействовали передаче танков из стран - союзников по НАТО, у которых имеются танки советской эпохи, на которых проходили обучение украинцы, мы продолжим делать все это", - отметил Салливан.

Напомним, что Греция передаст Украине 40 советских БМП-1. В то же время, эти поставки компенсирует Германия и передаст Греции более современные боевые машины пехоты.

Также стало известно, что немецкая компания Rheinmetall восстановила 16 боевых машин пехоты Marder для Украины, но поставки начать пока невозможно из-за препятствий со стороны Берлина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белый дом Вторжение России в Украину Соединенные Штаты Америки
NEWS
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
День выборов. Чего ждать Украине от смены власти в Италии
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие