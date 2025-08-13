США продовжать продавати зброю для України незалежно від результату переговорів, - Axios

Сполучені Штати продовжать продавати зброю країнам НАТО для України, навіть якщо переговори з РФ не дадуть очікуваного результату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

"Навіть якщо дипломатичні зусилля не матимуть успіху, (президент США Дональд – ред.) Трамп продовжить продавати зброю країнам НАТО для України", - зазначив неназваний американський чиновник.

Він також підкреслив, що навіть якщо риторика Трампа інколи звучить проросійською, то це лише тому, що американський лідер вірить, що подібні меседжі допоможуть укласти угоду з РФ.

"Він досі розлючений на (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна. Йому дійсно це набридло", - додало джерело у Білому домі.

Співрозмовник Axios додав, що загальна думка у адміністрації Трампа протягом останніх місяців така, що США та союзники можуть ослабити російську економіку за лічені дні.

"Але якщо йому доведеться обирати сторону, Трамп розпочне бити по російській економіці", - додав високопосадовець США.