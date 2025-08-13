США продолжат продавать оружие для Украины независимо от результата переговоров, - Axios

Соединенные Штаты продолжат продавать оружие странам НАТО для Украины, даже если переговоры с РФ не дадут ожидаемого результата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

"Даже если дипломатические усилия не будут иметь успеха, (президент США Дональд - ред.) Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины", - отметил неназванный американский чиновник.

Он также подчеркнул, что даже если риторика Трампа иногда звучит пророссийской, то это лишь потому, что американский лидер верит, что подобные месседжи помогут заключить сделку с РФ.

"Он до сих пор зол на (российского диктатора Владимира - ред.) Путина. Ему действительно это надоело", - добавил источник в Белом доме.

Собеседник Axios добавил, что общее мнение в администрации Трампа в течение последних месяцев таково, что США и союзники могут ослабить российскую экономику за считанные дни.

"Но если ему придется выбирать сторону, Трамп начнет бить по российской экономике", - добавил высокопоставленный чиновник США.