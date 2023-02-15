США продовжать конфісковувати активи РФ, щоб згодом передати їх Україні

Адміністрація Сполучених Штатів продовжуватиме вилучати російські активи, щоб потім передати Україні ці конфісковані кошти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафни Ренд.
"Ми розраховуємо, що група з Мін'юсту США продовжить вилучати російські активи відповідно до законодавчого акту, ухваленого у грудні минулого року", - заявила Дафна Ренд.
Вона повідомила, що США намагаються зрозуміти, як краще їх використовувати.
"Ми хочемо передати їх, щоб підтримати український народ у скрутний для нього час", - додала вона.
Нагадаємо, що генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ.
Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США можуть конфіскувати гроші олігарха Костянтина Малофєєва та передати їх Україні.
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