UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США продовжать конфісковувати активи РФ, щоб згодом передати їх Україні

Фото: США продовжать конфісковувати активи РФ, щоб згодом передати їх Україні (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Адміністрація Сполучених Штатів продовжуватиме вилучати російські активи, щоб потім передати Україні ці конфісковані кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови департаменту міжнародного сприяння Держдепартаменту США Дафни Ренд.

"Ми розраховуємо, що група з Мін'юсту США продовжить вилучати російські активи відповідно до законодавчого акту, ухваленого у грудні минулого року", - заявила Дафна Ренд.

Вона повідомила, що США намагаються зрозуміти, як краще їх використовувати.

"Ми хочемо передати їх, щоб підтримати український народ у скрутний для нього час", - додала вона.

Нагадаємо, що генпрокурор США вперше дозволив передати Україні конфісковані кошти олігарха РФ.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що США можуть конфіскувати гроші олігарха Костянтина Малофєєва та передати їх Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСанкції проти РосіїВійна в Україні