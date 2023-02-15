США продолжат конфисковывать активы РФ, чтобы впоследствии передать их Украине

Администрация Соединенных Штатов будет продолжать изымать российские активы, чтобы затем передать Украине эти конфискованные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы департамента международного содействия Госдепартаменту США Дафны Рэнд.

"Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать российские активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре прошлого года", - заявила Дафна Рэнд.

Она сообщила, что США пытаются понять, как лучше их использовать.

"Мы хотим передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время", - добавила она.