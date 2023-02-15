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США продолжат конфисковывать активы РФ, чтобы впоследствии передать их Украине

Фото: США продолжат конфисковывать активы РФ, чтобы впоследствии передать их Украине (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Администрация Соединенных Штатов будет продолжать изымать российские активы, чтобы затем передать Украине эти конфискованные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы департамента международного содействия Госдепартаменту США Дафны Рэнд.

"Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать российские активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре прошлого года", - заявила Дафна Рэнд.

Она сообщила, что США пытаются понять, как лучше их использовать.

"Мы хотим передать их, чтобы поддержать украинский народ в трудное для него время", - добавила она.

Напомним, что генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные средства олигарха РФ.

Ранее западные СМИ сообщали, что США могут конфисковать деньги олигарха Константина Малофеева и передать их Украине.

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