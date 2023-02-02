США можуть конфіскувати гроші олігарха Малофєєва та передати їх Україні, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Федерального суду Манхеттену, про яке пише Reuters.

Відповідне рішення ухвалив суддя у четвер і це відкриває шлях до потенційного використання коштів на відновлення України.

Рішення окружного судді США Пола Гардефе у Федеральному суді Манхеттену стало першою ухвалою про конфіскацію активів російського олігарха. Президент США Джо Байден наприкінці 2022 року підписав закон, що дає змогу Міністерству юстиції передавати деякі конфісковані активи Державному департаменту США для допомоги Україні. Проте законодавство Сполучених Штатів обмежує використання урядом конфіскованих активів.

Влада США звинуватила Малофєєва у фінансуванні сепаратистів у Криму, який Росія анексувала у 2014 році. Малофєєв, який заперечує фінансування сепаратистів, потрапив під санкції США у 2014 році та звинувачений у їх порушенні вже у 2022 році.

Прокурори заявили, що вони мали право на ці гроші на рахунку Малофєєва в денверському Sunflower Bank, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру при порушенні санкцій США. Оскільки Малофєєв не заперечував вимоги щодо конфіскації, прокуратура заявила в четвер, що кошти мають бути конфісковані за замовченням.

"Ці суми мізерні в порівнянні з ціною катастрофи, заподіяної Росією народу та землі України, але внесок важливий", - заявив голова оперативної групи Міністерства юстиції з питань втілення санкцій, спрямованих на російських олігархів Ендрю Адамс.