США продолжат усилия, чтобы прекратить незаконную оккупацию Крыма Россией, - Госдеп

США продолжат предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма. Москва должна прекратить незаконные действия на территории Украины.

Он отметил единство со стороны всех 30 стран-членов НАТО относительно того, что они поддерживают Украину перед лицом российской агрессии и попыток запугивания. Также Украину поддерживают страны "Большой семерки".

"Что касается США и нашей роли, то мы глубоко вовлечены в процесс, предпринимаем и будем предпринимать дипломатические усилия для того, чтобы прекратить незаконную оккупацию Россией Крыма, а также окончить незаконные действия России на территории Украины, независимого государства", - сказал Прайс.

