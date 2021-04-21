США продолжат предоставлять помощь Украине для защиты от российской агрессии, - Госдеп

США продолжат работу над предоставлением Украине военной помощи в сфере безопасности. Это включает летальные оборонительные системы.

Такое заявление сделал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга .

"США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы", - сказал Прайс.

Он отметил, что США глубоко привержены партнерству с Украиной.

Ранее сообщалось, что сегодня Комитет Сената США поддержал законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Документ предусматривает, в частности, увеличение ежегодной военной помощи США Украине.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки объявили о предоставление Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов.