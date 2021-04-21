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США продовжать надавати допомогу Україні для захисту від російської агресії, - Держдеп

Автор: РБК-Україна

США продовжать роботу над наданням Україні військової допомоги у сфері безпеки. Це включає летальні оборонні системи.

Таку заяву зробив глава прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс під час брифінгу.

Він зазначив, що США глибоко прихильні партнерству з Україною.

"США з 2014 року виділили понад 2 млрд доларів в якості допомоги у сфері безпеки для України. Ми продовжимо працювати над наданням допомоги в галузі безпеки, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, це включає летальні оборонні системи", - сказав Прайс.

Раніше повідомлялося, що сьогодні Комітет Сенату США підтримав законопроект "Про партнерство з Україною у сфері безпеки". Документ передбачає, зокрема, збільшення щорічної військової допомоги США Україні.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток в розмірі 155 млн доларів.

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