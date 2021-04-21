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В Сенате США поддержали законопроект об увеличении ежегодной военной помощи Украине

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 21:53
В Сенате США поддержали законопроект об увеличении ежегодной военной помощи Украине Фото: в Сенате США рассматривают закнопроект об увеличении помощи Украине (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Комитет Сената США поддержал законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". Документ предусматривает, в частности, увеличение ежегодной военной помощи США Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Председатель Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес подчеркнул, что законопроект является пакетом долгосрочной помощи, который демонстрирует "двухпартийную преданность США безопасной Украине".

"Как мы все знаем, ситуация в сфере безопасности ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог быть более своевременным, чтобы послать миру месседж, что мы поддерживаем Украину", - заявил он.

Для того, чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть проголосован в Сенате и в Палате представителей и подписан президентом.

Напомним, вчера в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебою Менендес заверил его в готовности Сената США и впредь решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России.

РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов.

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