США продолжат контртеррористические операции в Афганистане

Фото: Белый дом (whitehouse.archives.gov)

В Белом доме заявили, что спецподразделения будут оставаться в Афганистане во время вывода войск

Американские специальные подразделения будут оставаться в Афганистане во время вывода войск для проведения контртеррористических операций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Сообщается, что США сохранят контртеррористические силы для дальнейшей ликвидации террористов в Афганистане.

"В ходе переговоров США добились от "Талибана" обязательств разорвать связи с международными террористами. Мы будем это внимательно отслеживать, основываясь на своих критериях и безопасности наших сотрудников… В то время как мы начнем сокращать число военнослужащих, мы сохраним контртеррористические силы для дальнейшей ликвидации террористов, угрожающих США", - говорится в тексе заявления.

Указано, что "вывод войск из Афганистана будет зависеть от того, насколько полно "Талибан" будет выполнять свои обязательства".

Напомним, сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Как известно, США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".