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США намерены снять санкции с членов движения "Талибан"

Новости » Политика     29.02.2020 - 16:03
США намерены снять санкции с членов движения "Талибан"
Иллюстративное фото (flickr.com jeromestarkey)

Санкции планируют снять к августу 2020 года

США намерены снять санкции с членов движения "Талибан" к августу 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно документу, через 4,5 месяца США, их союзники и силы коалиции выведут войска с пяти военных баз в Афганистане.

Напомним, США, власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" подписали 29 февраля в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуска в стране мирного процесса. На церемонии подписания договора присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сегодня Соединенные Штаты Америки объявили о полном выводе американских военных из Афганистана. Полный вывод американского военного контингента с территории Афганистана состоится через 14 месяцев. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения с "Талибаном", Соединенные Штаты сократят численность войск в Афганистане до 8600 солдат.

Как известно, США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры "Аль-Каиды" и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения "Талибан".

США и талибы подписали соглашение о перемирии США объявили о полном выводе войск из Афганистана
Новости Украины ТалибанСоединенные Штаты Америки
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