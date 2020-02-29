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США продовжать контртерористичні операції в Афганістані

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 18:29
США продовжать контртерористичні операції в Афганістані
Фото: Білий дім (whitehouse.archives.gov)

У Білому домі заявили, що спецпідрозділи будуть залишатися в Афганістані під час виведення військ

Американські спеціальні підрозділи будуть залишатися в Афганістані під час виведення військ для проведення контртерористичних операцій. Про це йдеться в заяві прес-служби Білого дому.

Повідомляється, що США збережуть контртерористичні сили для подальшої ліквідації терористів в Афганістані.

"У ході переговорів США домоглися від "Талібану" зобов'язань розірвати зв'язки з міжнародними терористами. Ми будемо це уважно відстежувати, грунтуючись на своїх умовах і безпеки наших співробітників... У той час як ми почнемо скорочувати число військовослужбовців, ми збережемо контртерористичні сили для подальшої ліквідації терористів, що загрожують США ", - йдеться в текс заяви.

Зазначено, що "виведення військ з Афганістану буде залежати від того, наскільки повно "Талібан" буде виконувати свої зобов'язання".

Нагадаємо, сьогодні Сполучені Штати Америки оголосили про повне виведення американських військових з Афганістану. Повне виведення американського військового контингенту з території Афганістану відбудеться через 14 місяців. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди з "Талібаном", Сполучені Штати скоротять чисельність військ в Афганістані до 8600 солдатів.

Як відомо, США ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року. Рішення було підтримано близькими союзниками США. Офіційно проголошеної метою війни було знищення військової структури "Аль-Каїди" і позбавлення цієї терористичної організації позицій в Афганістані шляхом відсторонення від влади в Кабулі руху "Талібан".

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