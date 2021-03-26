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В США продлили программу по поддержке малого бизнеса в период пандемии

Автор: РБК-Украина

В США продлили программу, которая поможет выжить малому бизнесу в период пандемии. Такое решение в четверг принял конгресс США.

Об этом сообщает Reuters.

Поддержка малых предприятий заключается в том, что им выдают ссуды, чтоб они могли выжить во время пандемии коронавируса. Теперь малый бизнес имеет больше времени для

программу поддержки малого бизнеса.

Напомним, жители США получат по 1400 долларов из-за коронавируса. Джо Байден разработал пакет экономических мер, который поможет американцам пережить трудные времена.

Ранее сообщалось, что конгресс США поддержал пакет Байдена для спасения экономики.

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