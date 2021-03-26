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У США продовжили програму з підтримки малого бізнесу в період пандемії

Автор: РБК-Україна

У США продовжили програму, яка допоможе вижити малому бізнесу в період пандемії. Таке рішення у четвер прийняв конгрес США.

Про це повідомляє Reuters.

Підтримка малих підприємств полягає в тому, що їм видають позички, щоб вони могли вижити під час пандемії коронавірусу. Тепер малий бізнес має більше часу для

програму підтримки малого бізнесу.

Нагадаємо, жителі США отримають по 1400 доларів через коронавірус. Джо Байден розробив пакет економічних заходів, який допоможе американцям пережити важкі часи.

Раніше повідомлялося, що конгрес США підтримав пакет Байдена для порятунку економіки.

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