Конгресс поддержал пакет для стимулирования экономики США на 1,9 трлн долларов

В среду, 10 марта, Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов поддержала пакет стимулирующих экономику мер в размере 1,9 трлн долларов. Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter.

"Важные новости: Конгресс только что принял американский план спасения президента Байдена - исторический законодательный пакет, который перевернет страницу этой пандемии, и принесет прямую помощь американцам и даст толчок нашей экономике", - говорится в сообщении.

Теперь документ должен подписать Байден. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели. Законопроект станет первым крупным законодательным актом с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Отметим, пакет помощи в размере почти 2 трлн долларов пойдет на наращивание национальной программы вакцинации, безопасное открытие школ, поддержку малого бизнеса, еженедельную федеральную надбавку по безработице в 400 долларов и пособия на ребенка до 3,6 тысячи долларов.

Также в "Американском плане спасения" Байдена предусмотрено, что семьи с двумя детьми и годовым доходом в районе 100 тысяч долларов смогут получить чек на сумму в районе 5 600 долларов.

Республиканцы ранее выступали с инициативой о сокращении помощи с 1,9 трлн долларов до 600 млрд долларов. По их мнению, очень существенная часть выделяемых денег, согласно плану президента Джо Байдена, пойдет на решение проблем, совершенно несвязанных с восстановлением экономики после коронавируса.