В США продлили программу по поддержке малого бизнеса в период пандемии

В США продлили программу, которая поможет выжить малому бизнесу в период пандемии. Такое решение в четверг принял конгресс США.

Действие программы по поддержке бизнеса продлили до конца мая, хотя ее срок действия должен был закончиться уже в конце этого месяца. Законопроект был поддержан 92 голосами и теперь ожидает подписи президента США Джо Байдена.

Поддержка малых предприятий заключается в том, что им выдают ссуды, чтоб они могли выжить во время пандемии коронавируса. Теперь малый бизнес имеет больше времени для подачи заявок, а правительство - для обработки запросов.