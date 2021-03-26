В США продлили программу по поддержке малого бизнеса в период пандемии
В США продлили программу, которая поможет выжить малому бизнесу в период пандемии. Такое решение в четверг принял конгресс США.
Об этом сообщает Reuters.
Действие программы по поддержке бизнеса продлили до конца мая, хотя ее срок действия должен был закончиться уже в конце этого месяца. Законопроект был поддержан 92 голосами и теперь ожидает подписи президента США Джо Байдена.
Поддержка малых предприятий заключается в том, что им выдают ссуды, чтоб они могли выжить во время пандемии коронавируса. Теперь малый бизнес имеет больше времени для подачи заявок, а правительство - для обработки запросов.
С тех пор, как пандемия коронавируса началась в США, страна изо всех сил пытается вернуть миллионы рабочих мест, которые были потеряны во время карантина. Больше всего пострадали малые предприятия, такие как рестораны. С этой целью и разработали программу поддержки малого бизнеса.
Напомним, жители США получат по 1400 долларов из-за коронавируса. Джо Байден разработал пакет экономических мер, который поможет американцам пережить трудные времена.
Ранее сообщалось, что конгресс США поддержал пакет Байдена для спасения экономики.