У США продовжили програму з підтримки малого бізнесу в період пандемії

У США продовжили програму, яка допоможе вижити малому бізнесу в період пандемії. Таке рішення у четвер прийняв конгрес США.

Дія програми з підтримки бізнесу продовжили до кінця травня, хоча її термін дії повинен був закінчитися вже в кінці цього місяця. Законопроект був підтриманий 92 голосами і тепер очікує підпису президента США Джо Байдена.

Підтримка малих підприємств полягає в тому, що їм видають позички, щоб вони могли вижити під час пандемії коронавірусу. Тепер малий бізнес має більше часу для подачі заявок, а уряд - для обробки запитів.