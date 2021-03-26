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У США продовжили програму з підтримки малого бізнесу в період пандемії

Новость на русском → США, П'ятниця 26 березня 2021 00:10
У США продовжили програму з підтримки малого бізнесу в період пандемії Фото: Конгресс США (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У США продовжили програму, яка допоможе вижити малому бізнесу в період пандемії. Таке рішення у четвер прийняв конгрес США.

Про це повідомляє Reuters.

Дія програми з підтримки бізнесу продовжили до кінця травня, хоча її термін дії повинен був закінчитися вже в кінці цього місяця. Законопроект був підтриманий 92 голосами і тепер очікує підпису президента США Джо Байдена.

Підтримка малих підприємств полягає в тому, що їм видають позички, щоб вони могли вижити під час пандемії коронавірусу. Тепер малий бізнес має більше часу для подачі заявок, а уряд - для обробки запитів.

З того часу, як пандемія коронавірусу почалася в США, країна з усіх сил намагається повернути мільйони робочих місць, які були втрачені під час карантину. Найбільше постраждали малі підприємства, такі як ресторани. З цією метою розробили програму підтримки малого бізнесу.

Нагадаємо, жителі США отримають по 1400 доларів через коронавірус. Джо Байден розробив пакет економічних заходів, який допоможе американцям пережити важкі часи.

Раніше повідомлялося, що конгрес США підтримав пакет Байдена для порятунку економіки.

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