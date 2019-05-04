ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США продлили исключение для России и ряда стран в антииранских санкциях

Новости » Экономика    04.05.2019 - 02:02
США продлили исключение для России и ряда стран в антииранских санкциях
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Для других стран санкции начинаются с 4 мая

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа пересмотрела свою санкционную нефтяную программу в отношении Ирана, продлив исключение для ряда европейских стран, а также России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Исключение позволяет этим странам сотрудничать с некоторыми проектами в Иране и не попасть под санкции. Речь идет о трех проектах - исследовательском реакторе в Араке, заводе по обогащению урана в Фордо, а также атомной электростанции "Бушер".

Срок исключения в рамках антииранских санкций истекает в субботу, 4 мая. Власти США решили оставить в силе исключение из санкций, касающиеся данных проектов. Однако был сокращен срок действия исключений из 180 до 90 дней.

По поводу сделанных исключений из санкций Вашингтон заметил, что оставляет за собой право изменить или отменить их, если Иран нарушит свои обязательства по ядерной программе.

Напомним, 30 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, наложенного ранее. Глава США также отметил, что принял решение о продлении эмбарго после пристального изучения доклада, направленного в Конгресс США Министерством энергетики.

ЕС и Турция призвали США отменить нефтяные санкции против Ирана Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Новости Украины Ирансанкции против ИранаСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь