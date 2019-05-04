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США продовжили виняток для Росії і низки країн в антиіранських санкціях

Новини » Економіка    04.05.2019 - 02:02
США продовжили виняток для Росії і низки країн в антиіранських санкціях
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Для інших країн санкції починаються з 4 травня

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа переглянула свою списку санкцій нафтову програму щодо Ірану, продовживши виняток для низки європейських країн, а також Росії. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Виняток дозволяє цим країнам співпрацювати з деякими проектами в Ірані і не потрапити під санкції. Йдеться про три проекти - дослідницький реактор в Араку, завод зі збагачення урану в Фордо, а також атомну електростанцію "Бушер".

Термін виключення в рамках антиіранських санкцій закінчується в суботу, 4 травня. Влада США вирішила залишити в силі виключення з санкцій, що стосуються даних проектів. Однак був скорочений термін дії цих винятків зі 180 до 90 днів.

З приводу зроблених винятків щодо санкцій Вашингтон зауважив, що залишає за собою право змінити або скасувати їх, якщо Іран порушить свої зобов'язання за ядерною програмою.

Нагадаємо, 30 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продовжив дію ембарго на поставки нафти і нафтопродуктів з Ірану, накладене раніше. Глава США також зазначив, що прийняв рішення про продовження ембарго після докладного вивчення доповіді, спрямованого в Конгрес США Міністерством енергетики.

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