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США продемонстрируют России и Китаю способность решать проблемы, - Байден

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Вашингтон, Четверг 12 августа 2021 01:06
США продемонстрируют России и Китаю способность решать проблемы, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон продемонстрирует другим государствам, в том числе России и Китаю, что США способны решать серьезные проблемы совместно с демократическими странами. С таким заявлением американский президент Джо Байден выступил в среду на встрече с представителями местных властей, прошедшей в режиме видеоконференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Байдена, ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США "ничего не могут сделать". В ирландском руководстве, как полагает американский лидер, в начале текущего года заявляли, что власти США "даже не могут справиться с коронавирусом" и "не могут вести за собой".

Как отметил президент США, участники саммита НАТО и встречи Группы семи ранее в этом году выражали сомнения в способности Вашингтона "делать дела". По версии Байдена, лидеры России и Китая считают, что "ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться".

Gо словам Байдена, в других странах сомневаются, что США и другие демократические государства "могут объединиться и решить серьезные проблемы".

"Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела", - подчеркнул президент США.

Ранее президент Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он указал на слабости таких стран и сказал, что Россия слабее, чем хочет казаться.

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