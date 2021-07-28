Китай может достичь мирового господства в военной сфере через 15 лет, - Байден

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам американского лидера, он провел с председателем КНР "больше времени, чем кто-либо другой".

"Си Цзиньпин совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х годов. Это реальность", - сказал Байден.

До этого замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Вашингтон будет двигаться и в будущем.

По его словам, последние 20 лет внимание американцев было сосредоточено на Ближнем Востоке, потом сместилось в сторону России и Китая, но "физически США так и остались на Ближнем Востоке".