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Китай может достичь мирового господства в военной сфере через 15 лет, - Байден

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Вашингтон, Среда 28 июля 2021 03:27
Китай может достичь мирового господства в военной сфере через 15 лет, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Председатель Китая Си Цзиньпин хочет превратить Китай в самую мощную в мире военную державу к середине 2040-х годов. Такую оценку высказал президент США Джо Байден.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам американского лидера, он провел с председателем КНР "больше времени, чем кто-либо другой".

"Си Цзиньпин совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира к середине 40-х, 2040-х годов. Это реальность", - сказал Байден.

До этого замначальника Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты должны превзойти Китай, чтобы западный путь демократии был той дорогой, по которой Вашингтон будет двигаться и в будущем.

По его словам, последние 20 лет внимание американцев было сосредоточено на Ближнем Востоке, потом сместилось в сторону России и Китая, но "физически США так и остались на Ближнем Востоке".

Напомним, в начале июля США внесли в "черный список" более 30 иностранных компаний, в том числе из Китая.

Отметим, в ответ Пекин ввел санкции в отношении физических и юридических лиц США.

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