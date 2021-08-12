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США продемонструють Росії і Китаю здатність вирішувати проблеми, - Байден

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Вашингтон, Четвер 12 серпня 2021 01:06
США продемонструють Росії і Китаю здатність вирішувати проблеми, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон продемонструє іншим державам, у тому числі Росії та Китаю, що США здатні розв'язувати серйозні проблеми спільно з демократичними країнами. З такою заявою американський президент Джо Байден виступив у середу на зустрічі з представниками місцевої влади, що відбулася в режимі відеоконференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Байдена, раніше офіційні представники деяких держав висловлювали впевненість у тому, що США "нічого не можуть зробити". В ірландському керівництві, як вважає американський лідер, на початку поточного року заявляли, що влада США "навіть не може впоратися з коронавірусом" і "не може вести за собою".

Як зазначив президент США, учасники саміту НАТО і зустрічі групи семи раніше цього року висловлювали сумніви у здатності Вашингтона "робити справи". За версією Байдена, лідери Росії і Китаю вважають, що "відповіддю є автократія, оскільки демократії не можуть об'єднатися".

За словами Байдена, в інших країнах сумніваються, що США та інші демократичні держави "можуть об'єднатися і розв'язувати серйозні проблеми".

"Ми маємо продемонструвати, що можемо робити справи", - підкреслив президент США.

Раніше президент Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він вказав на слабкості таких країн і сказав, що Росія слабкіше, ніж хоче здаватися.

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