США продадуть Україні зброю на 322 млн доларів: у пакетах ППО HAWK і БМП Bradley

Всього схвалено два пакети допомоги сумою 172 мільйонів доларів та 150 мільйони доларів. Перший включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання бойових машин піхоти Bradley.

"Запропонована угода про продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для здійснення місій самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони", - сказано у повідомленні.

ППО HAWK

HAWK (Homing All the Way Killer) - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у США ще в 1950-х роках, але неодноразово модернізований і донині використовується в багатьох країнах. Система призначена для перехоплення літаків, вертольотів і деяких типів крилатих ракет.

У модифікації HAWK Phase III, яку отримує Україна, значно покращено радіолокаційне наведення, підвищено точність та ефективність протидії повітряним цілям. Комплекс здатний уражати цілі на відстані до 40 км і на висоті до 18 км.

HAWK є мобільним і досить гнучким у використанні, що дозволяє швидко розгортати його на важливих напрямках. Його перевага - відносна дешевизна в порівнянні з новітніми системами ППО, водночас ефективність залишається високою. Цей комплекс добре підходить для прикриття об’єктів інфраструктури, тилових баз або скупчень військ від атак із повітря.

БМП Bradley

БМП M2 Bradley - це американська бойова машина піхоти, яка поєднує в собі вогневу міць, мобільність і захист. Вона оснащена 25-мм автоматичною гарматою Bushmaster, кулеметом і протитанковими ракетами TOW, що дає змогу ефективно знищувати як живу силу ворога, так і бронетехніку, зокрема танки.

Машина вміщує до шести десантників, забезпечуючи їм надійне прикриття під час пересування і бою. Її броня забезпечує захист від стрілецької зброї, осколків артилерії та легких протитанкових засобів.

Bradley спеціально розроблена для динамічного бою поряд із танками Abrams і є однією з найуспішніших БМП у світі.