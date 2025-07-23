США продадуть Україні зброю на 322 млн доларів: у пакетах ППО HAWK і БМП Bradley

Сполучені Штати Америки схвалилипродаж Україні двох пакетів військової допомоги загальною сумоб 322 мільйони доларів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у рішенні Пентагону.
Всього схвалено два пакети допомоги сумою 172 мільйонів доларів та 150 мільйони доларів. Перший включає зенітні комплекси HAWK Phase III. Другий передбачає постачання бойових машин піхоти Bradley.
"Запропонована угода про продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, надавши їй додаткові засоби для здійснення місій самооборони та забезпечення регіональної безпеки завдяки більш потужним засобам протиповітряної оборони", - сказано у повідомленні.
HAWK (Homing All the Way Killer) - це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у США ще в 1950-х роках, але неодноразово модернізований і донині використовується в багатьох країнах. Система призначена для перехоплення літаків, вертольотів і деяких типів крилатих ракет.
У модифікації HAWK Phase III, яку отримує Україна, значно покращено радіолокаційне наведення, підвищено точність та ефективність протидії повітряним цілям. Комплекс здатний уражати цілі на відстані до 40 км і на висоті до 18 км.
HAWK є мобільним і досить гнучким у використанні, що дозволяє швидко розгортати його на важливих напрямках. Його перевага - відносна дешевизна в порівнянні з новітніми системами ППО, водночас ефективність залишається високою. Цей комплекс добре підходить для прикриття об’єктів інфраструктури, тилових баз або скупчень військ від атак із повітря.
БМП M2 Bradley - це американська бойова машина піхоти, яка поєднує в собі вогневу міць, мобільність і захист. Вона оснащена 25-мм автоматичною гарматою Bushmaster, кулеметом і протитанковими ракетами TOW, що дає змогу ефективно знищувати як живу силу ворога, так і бронетехніку, зокрема танки.
Машина вміщує до шести десантників, забезпечуючи їм надійне прикриття під час пересування і бою. Її броня забезпечує захист від стрілецької зброї, осколків артилерії та легких протитанкових засобів.
Bradley спеціально розроблена для динамічного бою поряд із танками Abrams і є однією з найуспішніших БМП у світі.
На початку липня кілька західних медіа повідомили, що Сполучені Штати призупинили постачання Україні високоточних ракет і боєприпасів до системи ППО Patriot. В адміністрації президента Дональда Трампа пояснили, що таке рішення ухвалили для перегляду наявних запасів озброєння, оскільки їх обсяги суттєво зменшилися.
За даними ЗМІ, "пауза" начебто була викликана дефіцитом ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot. Остаточну вказівку припинити надання зброї Україні, за даними ЗМІ, надав міністр оборони Піт Гегсет. Він не повідомив про це Конгрес і Трампа.
Після телефонної розмови з президентом Зеленським, президент США заявив про збільшення поставок американської зброї для захисту України від атак РФ. Трамп вже анонсував новий пакет військової допомоги на сотні мільйонів доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.