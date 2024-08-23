США продадуть Румунії та Норвегії ракети на сотні мільйонів доларів

США схвалили продаж ракет класу "повітря-повітря" AIM-120 для Румунії та Норвегії. Суми контрактів становлять сотні мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі оборонної безпеки Пентагону.
Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого продажу уряду Румунії передових ракет класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 (AMRAAM) та відповідного обладнання. Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони видало необхідну сертифікацію.
Як зазначається, уряд Румунії звернувся до США з проханням придбати 186 ракет середньої дальності AIM-120C-8 і чотирьох секцій наведення. До контракту також включили допоміжне обладнання.
Орієнтовна загальна вартість становить 592 млн доларів.
Також Держдеп США дозволив продаж ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120 Норвегії. Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони Пентагону надало необхідні сертифікати.
Норвегія запросила закупівлю 100 вдосконалених ракет AMRAAM-ER, а також чотирьох секцій наведення AMRAAM AIM-120C-8 і супутнього обладнання. Сума контракту становить 405 млн доларів.
Нагадаємо, раніше США дозволили продаж Німеччині близько 600 ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Також РБК-Україна повідомляло, що США готові надати Україні авіаційні ракети JASSM для винищувачів F-16. За даними виданням Politico, для цього потрібно проробити багато роботи, зокрема встановити, чи має Україна літаки, які зможуть використовувати JASSM для цілей на відстані близько 370 кілометрів.
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