США продадут Румынии и Норвегии ракеты на сотни миллионов долларов

Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Румынии передовых ракет класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM) и соответствующего оборудования. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию.

Как отмечается, правительство Румынии обратилось к США с просьбой купить 186 ракет средней дальности AIM-120C-8 и четырех секций наведения. В контракт также включено вспомогательное оборудование.

Примерная общая стоимость составляет 592 млн долларов.

Также Госдеп США разрешил продажу ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 Норвегии. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны Пентагона предоставило необходимые сертификаты.

Норвегия запросила закупку 100 усовершенствованных ракет AMRAAM-ER, а также четырех секций наведения AMRAAM AIM-120C-8 и сопутствующего оборудования. Сумма контракта составляет 405 млн долларов.