США продадут Польше 20 новейших артиллерийских систем

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Это решение уже направили в Конгресс

Государственный департамент США одобрил продажу Польше 20 ракетных артиллерийских систем повышенной мобильности (HIMARS) и соответствующее оборудование. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт агентства Минобороны США.

Как отмечается, договор подписали на сумму в почти 655 млн долларов. Сообщается, что это решение уже направили в Конгресс.

Отмечается, что предложенная продажа оружия улучшит безопасность Польши, которая в свою очередь обеспечивает политическую стабильность и экономический прогресс в Европе. Продажа оружия также соответствует стратегии Соединенных Штатов - предоставлять ключевым союзникам в регионе модернизированы системы для повышения уровня сотрудничества с американскими военными и уровня безопасности в регионе.

Отметим, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что мир имеет дело с восстановлением российской империи.

На взгляд министр, обороноспособность Польши "в течение последних трех лет значительно увеличилось".

"Таким переломным моментом был саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, благодаря решениям которого в Польше развернуты войска Североатлантического альянса, американские, британские, румынские и хорватские войска. Наши войска есть в Румынии и Латвии, а следовательно отношения - очень тесные", - сказал Мариуш Блащак.