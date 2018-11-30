Мир имеет дело с восстановлением российской империи, - министр обороны Польши

Фото: Мариуш Блащак (flickr.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Блащак заявил, что российские войска уже официально атакуют Украину

Введение военного положения в Украине в связи с обстрелом РФ украинских кораблей в Керченском проливе показывает, что "Россия не изменила своего курса, связанного с агрессией". Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

По словам главы оборонного ведомства, в России ничего не изменилось. Министр также подчеркнул, что сейчас "мы имеем дело с постепенным восстановлением российской империи, с атакой и агрессивной политикой".

"А сейчас российские войска уже официально атакуют Украину", - отметил он.

На взгляд министр, обороноспособность Польши "в течение последних трех лет значительно увеличилось".

"Таким переломным моментом был саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, благодаря решениям которого в Польше развернуты войска Североатлантического альянса, американские, британские, румынские и хорватские войска. Наши войска есть в Румынии и Латвии, а следовательно отношения - очень тесные", - сказал Мариуш Блащак.

Отметим, Международный комитет Красного Креста требует от России предоставить доступ к украинским морякам, захваченным в результате атаки на корабли в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направило в Гаагу документы захвата кораблей в Керченском проливе. Украинская сторона в этих материалах обвиняет Москву в нарушении международного права.