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США продадуть Польщі 20 новітніх артилерійських систем

Новини » Політика    30.11.2018 - 20:35
США продадуть Польщі 20 новітніх артилерійських систем
Іллюстративне фото (pia.ge)

Це рішення вже надіслали до Конгресу

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності (HIMARS) та відповідне обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт агентства Міноборони США.

Як зазначається, договір підписали на суму в майже 655 млн доларів. Повідомляється, що це рішення вже надіслали до Конгресу.

Зазначається, що запропонований продаж зброї покращить безпеку Польщі, яка в свою чергу забезпечує політичну стабільність й економічний прогрес в Європі. Продаж зброї також відповідає стратегії Сполучених Штатів - надавати ключовим союзникам в регіоні модернізовані системи для підвищення рівня співпраці з американським військовими та рівня безпеки в регіоні.

Відзначимо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що світ має справу з відновленням російської імперії

На погляд міністр, обороноздатність Польщі "протягом останніх трьох років значно збільшилася".

"Таким зламним моментом був саміт НАТО у Варшаві в 2016 році, завдяки постановам якого у Польщі розгорнуті війська Північноатлантичного альянсу, американські, британські, румунські та хорватські війська. Наші війська є в Румунії та Латвії, а отже відносини - дуже тісні", - сказав Маріуш Блащак.

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