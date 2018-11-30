США продадуть Польщі 20 новітніх артилерійських систем

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Це рішення вже надіслали до Конгресу

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 ракетних артилерійських систем підвищеної мобільності (HIMARS) та відповідне обладнання. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт агентства Міноборони США.

Як зазначається, договір підписали на суму в майже 655 млн доларів. Повідомляється, що це рішення вже надіслали до Конгресу.

Зазначається, що запропонований продаж зброї покращить безпеку Польщі, яка в свою чергу забезпечує політичну стабільність й економічний прогрес в Європі. Продаж зброї також відповідає стратегії Сполучених Штатів - надавати ключовим союзникам в регіоні модернізовані системи для підвищення рівня співпраці з американським військовими та рівня безпеки в регіоні.

Відзначимо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявляв, що світ має справу з відновленням російської імперії.

На погляд міністр, обороноздатність Польщі "протягом останніх трьох років значно збільшилася".

"Таким зламним моментом був саміт НАТО у Варшаві в 2016 році, завдяки постановам якого у Польщі розгорнуті війська Північноатлантичного альянсу, американські, британські, румунські та хорватські війська. Наші війська є в Румунії та Латвії, а отже відносини - дуже тісні", - сказав Маріуш Блащак.