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США проаналізують усю допомогу, виділену Україні, - Рубіо

США, Четвер 22 травня 2025 12:46
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США проаналізують усю допомогу, виділену Україні, - Рубіо Фото: Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

США ще раз проведуть аналіз усієї допомоги, наданої Україні за останні роки. У разі порушень цим питанням займуться.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

"Очевидно, що вся наша допомога буде проаналізована", - сказав він у Конгресі США.

Рубіо нагадав, що у США є генеральні інспектори, а також спеціальний генеральний інспектор з цього питання, який розглядатиме всі ці витрати.

"Якщо ми коли-небудь виявимо незаконне привласнення або маніпуляції, то ми обов'язково цим займемося", - сказав він.

Рубіо заявив, що головною метою США залишається припинення бойових дій між Росією та Україною.

"Ми надали Україні надзвичайну допомогу, але ця війна тепер має закінчитися. Немає військового вирішення цієї війни. Вона закінчується тільки переговорним врегулюванням, і що швидше вона закінчиться, то менше людей загине, то менше грошей буде витрачено і то менше буде руйнувань", - сказав він.

За його словами, "головний пріоритет президента - покласти край війні раз і назавжди".

Допомога США

У лютому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення отримала від США близько 105 млрд доларів у вигляді озброєння та іншої підтримки у сфері безпеки.

Уся ця допомога проходила перевірки з боку американської сторони, щоб переконатися, що її правильно використали.

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