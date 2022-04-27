США призывают смягчить риторику об угрозе ядерной войны, - Псаки

Псаки отметила, что в ядерной войне никто не сможет быть победителем.

"Сотрудники национальной безопасности дают ясно понять, что в ядерной войне невозможно выиграть. Очевидно, наша цель продолжает быть призывом к смягчению риторики, принимая риторику исходящую", - сказала официальный представитель Белого дома.

Напомним, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма и весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима. Также он заговорил и относительно "реальной опасности" начала третьей мировой войны.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба расценил слова Лаврова о новой мировой войне как предчувствие Москвы своего поражения в войне против нашей страны.

А глава Пентагона США Ллойд Остин призвал не спекулировать применением ядерного оружия.