Риски ядерной войны реальны, но она недопустима, - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма и весьма существенны. В то же время, по его словам, Россия в этом году подписалась под констатацией недопустимости ядерной войны.

"Все пять лидеров постоянных членов Совета безопасности ООН подписались под констатацией недопустимости ядерной войны. И это наша принципиальная позиция. Мы из неё исходим.

И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьёзная, она реальная, её нельзя недооценивать", — отметил Лавров.