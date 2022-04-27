США закликають пом'якшити риторику про загрозу ядерної війни, - Псакі

Псакі зазначила, що в ядерній війні ніхто не зможе бути переможцем.

"Співробітники національної безпеки дають ясно зрозуміти, що в ядерній війні неможливо виграти. Очевидно, наша мета продовжує бути закликом до пом'якшення риторики, приймаючи риторику вихідну", - сказала офіційний представник Білого дому.

Нагадаємо, 25 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима. Також він заговорив і щодо "реальної небезпеки" початку Третьої світової війни.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба розцінив слова Лаврова про нову світову війну як передчуття Москви своєї поразки у війні проти нашої країни.

А глава Пентагону США Ллойд Остін закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї.