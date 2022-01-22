США призывают к деэскалации в Йемене

США призывают к деэскалации и смягчению ущерба гражданскому населению в Йемене, где за последние дни погибло более 100 человек. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Напомним, что в Йемене обострилась ситуация. Арабская коалиция объявила о начале авиаударов по столице Сана.
Также сообщалось, что арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Сане. В результате погибли десятки человек, и порядка 200 получили ранения.