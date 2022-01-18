Арабская коалиция объявила о начале ударов по Йемену в ответ на атаку беспилотников
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Решение принято в ответ на удары проиранских боевиков-хуситов по территории ОАЭ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.
Удары с воздуха начали наноситься по Сане. В сообщении коалиции отмечается, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью.
Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов.
Сообщается о более 20 погибших и уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.
Отметим, в понедельник, 17 января, с территории Йемена аэропорт Абу-Даби и нефтехранилища компании ADNOC атаковали десятки беспилотников со взрывчаткой и баллистических ракет. В результате нападения вспыхнули пожары.
Сообщается о трех погибших - граждан Пакистана и Индии. Ранения получили шесть человек. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы.