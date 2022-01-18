Арабская коалиция объявила о начале ударов по Йемену в ответ на атаку беспилотников

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Решение принято в ответ на удары проиранских боевиков-хуситов по территории ОАЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia .

Удары с воздуха начали наноситься по Сане. В сообщении коалиции отмечается, что удары нацелены на "лидеров террористов" и спровоцированы военной необходимостью.

Мирных жителей для их безопасности призвали держаться подальше от военных лагерей и собраний хуситов.

Сообщается о более 20 погибших и уничтожении штурмовиками F-15 двух пусковых установок баллистических ракет.