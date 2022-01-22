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США закликають до деескалації в Ємені

Автор: Наталья Скороход

США закликають до деескалації та пом'якшення шкоди цивільному населенню в Ємені, де за останні дні загинуло понад 100 осіб. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Нагадаємо, що в Ємені загострилася ситуація. Арабська коаліція оголосила про початок авіаударів по столиці Сану.

Також повідомлялося, що арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Сані. В результаті загинули десятки людей, і близько 200 отримали поранення.

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Йемен