США закликають до деескалації в Ємені

США закликають до деескалації та пом'якшення шкоди цивільному населенню в Ємені, де за останні дні загинуло понад 100 осіб. Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Нагадаємо, що в Ємені загострилася ситуація. Арабська коаліція оголосила про початок авіаударів по столиці Сану.
Також повідомлялося, що арабська коаліція здійснила авіаудар по в'язниці в Сані. В результаті загинули десятки людей, і близько 200 отримали поранення.