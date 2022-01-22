Арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Йемене: десятки погибших и раненых

Арабсткая коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, совершила авиаудар по тюрьме в городе Сана на севере Йемена. В результате этого более 60 человек погибли, еще порядка 200 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voanews .

Отмечается, что в изоляторе временного содержания в основном находились мигранты. Среди убитых и раненых были женщины и дети.

При этом точное количество жертв и раненых пока не известно, поскольку многие тела до сих пор остаются под завалами.

Директор организации "Врачи без границ" в Йемене Ахмед Махат сообщил, что около 200 раненых были доставлены в местную больницу.

"Невозможно узнать, сколько людей было убито. Похоже, это был ужасный акт насилия", - говорится в заявлении Махата.

По данным Международного комитета Красного Креста, по меньшей мере 100 человек погибли и получили ранения. При этом многие издания отмечают, что погибло 60-70 человек. Точное количество до сих пор неизвестно.

"Крайне важно, чтобы мы защищали жизни людей в вооруженном конфликте. Человеческие потери, которые мы наблюдаем в Йемене, неприемлемы", - заявил региональный директор МККК по Ближнему и Среднему Востоку Фабрицио Карбони.

В ООН выразили обеспокоенность и возмущение по поводу авиаударов, в результате которых погибли и получили ранения мирные жители, а также была повреждена общественная инфраструктура.

"Последствия продолжающейся военной конфронтации в Ходейде могут быть катастрофическими для йеменцев, учитывая важность портов Ходейды, которые остаются жизненно важными для населения", - заявили в миссии ООН.