США призвали жителей Донбасса бойкотировать "выборы" в ОРДЛО

Фото: посольство США в Киеве (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

В посольстве отметили, что так Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе

Посольство США в Украине призвало жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не участвовать в так называемых выборах в "Л/ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook американского посольства.

В посольстве отметили, что так Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе.

"Жителям восточной Украины следует бойкотировать эти "выборы", которые не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству", - заявили американские дипломаты.

Отметим, правительство Японии также не признает объявленные боевиками "выборы" на Донбассе. Правительство Японии отмечает, что выборы на временно оккупированных территориях должны проводиться в соответствии с Минскими договоренностями и украинским законодательством.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко сообщал, что "выборы" на оккупированном Донбассе возможно запустят введения новых санкций против Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". Он также заявлял, что для РФ "чрезвычайно важно" то, кто будет руководить "республиками". Отметим, "выборы" на Донбассе запланированы на 11 ноября.