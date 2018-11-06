В Кремле признали, что РФ имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "ДНР/ЛНР"

Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

Песков заявил, что влияние Москвы на "ДНР/ЛНР" небезгранично

Пресс-секретарь президента Росийской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Россия имеет влияние на "руководство" самопровозглашенных "Донецкой/Луганской народных республик" ("ДНР/ЛНР"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

При этом, Песков заявил, что влияние Москвы на "ДНР/ЛНР" небезгранично.

"Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно небезгранично", - сказал Песков, отметив, что для РФ "чрезвычайно важно" то, кто будет руководить "республиками".

Отметим, "выборы" в "ДНР/ЛНР" запланированы на 11 ноября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам президента Украины Петра Порошенко, "выборы" в ОРДЛО являются свидетельством неготовности Кремля к урегулированию ситуации на Донбассе.

Добавим, по данным украинской разведки, на предстоящих "выборах" на оккупированном Донбассе будут голосовать не более 30% избирателей. Кроме того, разведка сообщала, что российские политтехнологи и кадровые офицеры проводят масштабную "предвыборную кампанию" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.