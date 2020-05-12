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В США призвали ввести новые санкции против России

Новости » Политика     12.05.2020 - 08:12
В США призвали ввести новые санкции против России
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Авторы резолюции заявляют о необходимости освобождения журналистов, активистов, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины

В Конгрессе США призывают ввести против России новые и усиленные санкции. РФ призывают освободить всех политических заключенных, в том числе, украинцев, говорится в сообщении Комитета по международным делам Палаты представителей США.

В частности, авторы резолюции заявляют о необходимости освобождения журналистов, активистов, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины, осужденных в России и аннексированном Крыму.

"Владимир Путин - жестокий авторитарный лидер с долгой историей подавления гражданских свобод, в том числе свободы прессы, свободы слова, политической оппозиции и демократии. Стоит только вспомнить жестокое убийство критика путинского режима Бориса Немцова, чтобы увидеть, как Путин грубо подавляет тех, кто выступает против него", - говорится в сообщении.

Отметим, авторами резолюции являются конгрессмен-демократ Элиот Энгель и старший член комитета по международным делам Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

Напомним, РБК-Украина писало, что США расширили список антироссийских санкций. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против восьми человек и одной организации в ответ на продолжающуюся агрессию России в отношении Украины и попытку оккупации Крыма.

Ранее сообщалось, что Канада расширила санкции против России за организацию и проведение незаконных "выборов" в оккупированном Крыму.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции
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