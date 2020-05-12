ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США закликали ввести нові санкції проти Росії

Новини » Політика     12.05.2020 - 08:12
У США закликали ввести нові санкції проти Росії
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Автори резолюції заявляють про необхідність звільнення журналістів, активістів, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України

У Конгресі США закликають ввести проти Росії нові та посилені санкції. РФ закликають звільнити всіх політичних в'язнів, в тому числі, українців, говориться в повідомленні Комітету з міжнародних справ Палати представників США.

Зокрема, автори резолюції заявляють про необхідність звільнення журналістів, активістів, правозахисників, учасників мирних організацій і громадян України, засуджених у Росії і анексованому Криму.

"Володимир Путін - жорстокий авторитарний лідер з тривалою історією придушення громадянських свобод, в томі числі свободи преси, свободи слова, політичної опозиції і демократії. Варто тільки згадати жорстоке вбивство критика путінського режиму Бориса Нємцова, щоб побачити, як Путін грубо пригнічує тих, хто виступає проти нього", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, авторами резолюції є конгресмен-демократ Еліот Енгель та старший член комітету з міжнародних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майкл Маккол.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що США розширили список антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США ввело санкції проти восьми осіб і однієї організації у відповідь на триваючу агресію Росії щодо України та спробу окупації Криму.

Раніше повідомлялося, що Канада розширила санкції проти Росії за організацію та проведення незаконних "виборів" в окупованому Криму.

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся