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США призвали вернуться к работе конкурсную комиссию по выборам главы САП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Украине призвало членов конкурсной комиссии по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе. Дипломаты выступили против блокировки избирательного процесса коррумпированными внешними силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой выбор", - говорится в сообщении.

Американские дипломаты призвали членов комиссии не позволить коррумпированным внешним силам блокировать доверенную им работу по выбору главы САП.

Напомним, 24 декабря конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу САП - для утверждения победителя не хватило голосов.

Отметим, в комментарии РБК-Украина спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп выразил разочарование неудачей с назначением руководства САП.

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Соединенные Штаты АмерикиСАП