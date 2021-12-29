США призвали вернуться к работе конкурсную комиссию по выборам главы САП

Посольство США в Украине призвало членов конкурсной комиссии по выборам главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вернуться к работе. Дипломаты выступили против блокировки избирательного процесса коррумпированными внешними силами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.
"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой выбор", - говорится в сообщении.
Американские дипломаты призвали членов комиссии не позволить коррумпированным внешним силам блокировать доверенную им работу по выбору главы САП.
Напомним, 24 декабря конкурсная комиссия снова не смогла избрать главу САП - для утверждения победителя не хватило голосов.
Отметим, в комментарии РБК-Украина спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп выразил разочарование неудачей с назначением руководства САП.