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США закликали повернутися до роботи конкурсну комісію з виборів голови САП

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Україні закликало членів конкурсної комісії з виборів голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи. Дипломати виступили проти блокування виборчого процесу корумпованими зовнішніми силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури і прийняти правильне рішення для народу України, затвердивши свій вибір", - йдеться в повідомленні.

Американські дипломати закликали членів комісії не дозволити корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену їм роботу з вибору глави САП.

Нагадаємо, 24 грудня конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП - для затвердження переможця не вистачило голосів.

Відзначимо, в коментарі РБК-Україна спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп висловив розчарування невдачею з призначенням керівництва САП.

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