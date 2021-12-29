США закликали повернутися до роботи конкурсну комісію з виборів голови САП

Посольство США в Україні закликало членів конкурсної комісії з виборів голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повернутися до роботи. Дипломати виступили проти блокування виборчого процесу корумпованими зовнішніми силами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.
"США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури і прийняти правильне рішення для народу України, затвердивши свій вибір", - йдеться в повідомленні.
Американські дипломати закликали членів комісії не дозволити корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену їм роботу з вибору глави САП.
Нагадаємо, 24 грудня конкурсна комісія знову не змогла обрати голову САП - для затвердження переможця не вистачило голосів.
Відзначимо, в коментарі РБК-Україна спікер посольства США в Україні Деніел Лангенкемп висловив розчарування невдачею з призначенням керівництва САП.