США призвали Россию вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе

США призвали Россию восстановить режим прекращения огня на Донбассе. Белый дом приветствовал заявление президента РФ Владимира Путина о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года", - сказала Псаки во время брифинга.
Пресс-секретарь добавила, что США приветствуют заявление Путина о необходимости разрешить конфликт на Донбассе мирным путем. В то же время Псаки подчеркнула серьезную озабоченность военными действиями со стороны России в отношении Украины. Она призвала российскую стороны к деэскалации напряженности в регионе.
Напомним, 18 ноября Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения, отметив, что урегулировать конфликт необходимо мирным путем.
Отметим, Россия настаивает на прямом диалоге Украины с ОРДЛО в итоговом проекте нормандской встречи министров. Германия и Франция отказываются включить этот пункт в документ.