Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения
Президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Украине далек от разрешения. По его словам, Киев не выполняет минские соглашения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания коллегии МИД России.
Глава России заявил, что "Германия и Франция не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик".
"Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море да и в других регионах", - отметил Путин.
Напомним, Россия настаивает на прямом диалоге Украины с ОРДЛО в итоговом проекте нормандской встречи министров. Германия и Франция отказываются включить этот пункт в документ.
Украина настаивает на возобновлении работы в нормандском формате без предварительных условий.