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Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения

Новина українською →
Россия, Четверг 18 ноября 2021 16:04
Путин заявил, что ситуация в Украине далека от разрешения Фото: президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Украине не разрешится в ближайшее время (kremlin.ru)
Автор: Иванна Шовкун

Президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Украине далек от разрешения. По его словам, Киев не выполняет минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания коллегии МИД России.

Глава России заявил, что "Германия и Франция не оспаривают значение минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик".

"Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море да и в других регионах", - отметил Путин.

Напомним, Россия настаивает на прямом диалоге Украины с ОРДЛО в итоговом проекте нормандской встречи министров. Германия и Франция отказываются включить этот пункт в документ.

Украина настаивает на возобновлении работы в нормандском формате без предварительных условий.

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Владимир Путин Минские соглашения
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