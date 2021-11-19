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США закликали Росію повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

США закликали Росію відновити режим припинення вогню на Донбасі. Білий дім привітав заяву президента РФ Володимира Путіна про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Ми підтримуємо активізацію зусиль по досягненню врегулювання в рамках Мінських домовленості і закликаємо негайно зробити кроки по відновленню режиму припинення вогню від липня 2020 року", - сказала Псакі під час брифінгу.

Прессекретар додала, що США вітають заяву Путіна про необхідність вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом. Водночас Псакі підкреслила серйозну заклопотаність військовими діями з боку Росії щодо України. Вона закликала Російську сторони до деескалації напруженості в регіоні.

Нагадаємо, 18 листопада Путін заявив, що ситуація в Україні далека від дозволу, зазначивши, що врегулювати конфлікт необхідно мирним шляхом.

Відзначити, Росія наполягає на прямому діалозі України з ОРДЛО в підсумковому проєкті нормандської зустрічі міністрів. Німеччина і Франція відмовляються включити цей пункт в документ.

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