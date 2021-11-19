США закликали Росію повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі

США закликали Росію відновити режим припинення вогню на Донбасі. Білий дім привітав заяву президента РФ Володимира Путіна про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"Ми підтримуємо активізацію зусиль по досягненню врегулювання в рамках Мінських домовленості і закликаємо негайно зробити кроки по відновленню режиму припинення вогню від липня 2020 року", - сказала Псакі під час брифінгу.

Прессекретар додала, що США вітають заяву Путіна про необхідність вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом. Водночас Псакі підкреслила серйозну заклопотаність військовими діями з боку Росії щодо України. Вона закликала Російську сторони до деескалації напруженості в регіоні.