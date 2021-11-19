США призвали Россию вернуться к режиму прекращения огня на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки .

"Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договоренности и призываем немедленно предпринять шаги по восстановлению режима прекращения огня от июля 2020 года", - сказала Псаки во время брифинга.

Пресс-секретарь добавила, что США приветствуют заявление Путина о необходимости разрешить конфликт на Донбассе мирным путем. В то же время Псаки подчеркнула серьезную озабоченность военными действиями со стороны России в отношении Украины. Она призвала российскую стороны к деэскалации напряженности в регионе.