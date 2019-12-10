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США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту

Новини » Політика     10.12.2019 - 16:32
США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту
Фото: зустріч нормандської четвірки в Парижі (president.gov.ua)

США вважають, що саміт був успішним

Посольство США в Україні відзначило важливий прогрес після нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства.

Зокрема, американські дипломати привітали Україну з успішним самітом, що відновив участь глав держав у мирному процесі.

Крім того, США закликали Росію поважати свої зобов'язання, припинити будь-яку агресію і використати цю можливість для миру.

"Завдяки переговорам досягнуто важливого прогресу в напрямку всебічного припинення вогню, звільнення затриманих через конфлікт осіб, подальшого розведення сил, а також інших кроків, які покращать гуманітарні умови та створять безпечне середовище для місцевих виборів", - йдеться в заяві.

США закликали Росію поважати свої зобов'язання після нормандського саміту

Нагадаємо, за підсумками нормандської зустрічі президент Російської Федерації Володимир Путін виступив із заявою.

РБК-Україна писало, що міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.

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