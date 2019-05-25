США призвали Россию срочно освободить пленных украинских моряков

Посольство США отреагировало на решение Международного трибунала
Посольство США в Украине прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных в Керченском проливе моряков и призвало РФ немедленно освободить украинцев. Об этом сообщается в Twitter посольства.
Также дипломаты требуют от РФ освободить три захваченные суда.
"Сегодня Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков и 3 судна, захваченные ею 25 ноября прошлого года, и позволить им вернуться в Украину. Мы призываем Россию срочно освободить украинских моряков и судна", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая 2019 года Международный трибунал обязал РФ срочно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.
В МИД РФ не стали комментировать требование Трибунала отпустить пленных украинских моряков, а только заявили, что намерены "в ходе дальнейшего арбитражного разбирательства отстаивать свою позицию".